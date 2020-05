Macau: Dia de Portugal celebrado sem multidões

Exposições, música, literatura, mas sobretudo cinema vão marcar as comemorações do 10 de Junho em Macau, num programa pensado para se evitar multidões, devido às restrições associadas à covid-19, anunciou a organização.

O programa deste ano, que decorre de 04 a 28 de junho, contempla “as atividades possíveis num contexto internacional afetado pela pandemia da covid-19 e com limitações de viagens”, salientou o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong numa conferência de imprensa.

Paulo Cunha-Alves sublinhou o facto de este ano não se realizar a tradicional romagem à Gruta de Camões, no jardim com o nome do poeta, onde é habitual depositarem-se coroas e ramos de flores junto ao busto de Luís de Camões.

O cônsul-geral salientou que na definição das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas procurou-se seguir as recomendações das autoridades de saúde do território de “confinamento social”, para se “evitar multidões”.

O uso da máscara, a medição da temperatura e a definição de uma lotação máxima em alguns dos eventos, como concertos e a exibição dos filmes são algumas das medidas avançadas pela organização, que integra, além do consulado, a Casa de Portugal, a Fundação Oriente, o Instituto Português do Oriente e a delegação de Macau da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

O cinema parece ser a maior aposta, com a mostra “Indie Lisboa” e o “New York Portuguese Short Film e CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”, além do cinema de animação dedicado às crianças.