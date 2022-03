Macau com interesse em aliança a bancos portugueses

A Associação de Bancos de Macau (ABM) quer criar uma aliança com os bancos dos países de língua portuguesa, disse à Lusa o vice-presidente da associação, Sam Tou.

A nova gestão da ABM decidiu criar um subcomité dedicado aos serviços financeiros entre a China e os mercados lusófonos, liderado pelo Banco Nacional Ultramarino (BNU), que pertence à Caixa Geral de Depósitos.

A nova subcomissão integra ainda a sucursal do Banco da China Macau, que tem operações comerciais em Portugal, Brasil, Angola e Moçambique; o Well Link Bank, que adquiriu o Novo Banco Asia; e a sucursal de Macau do Haitong Bank, sucessor do BES Investimento, como noticia a Macau Business.

Sam Tou disse que a task force tem dois objectivos principais: “melhorar as ligações de Macau com a China e os países de língua portuguesa e tornar-se uma plataforma de serviços financeiros”.

A ABM está a realizar os trabalhos preparatórios relacionados e em fevereiro realizou uma reunião com o secretariado executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, referiu o vice-presidente.

“A Associação de Bancos de Macau tem vindo a trabalhar ativamente com os seus homólogos dos países de língua portuguesa e tem estabelecido uma rede muito estreita de contactos e cooperação”.

Sam Tou lembrou que a ABM assinou um acordo de cooperação em maio de 2019 com associações de bancos em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

O acordo previa a criação de uma aliança para apoiar o lançamento na China de produtos financeiros de países de língua portuguesa e oferecer serviços financeiros a empresas chinesas interessadas em investir nos mercados de língua portuguesa.

Apesar dos obstáculos criados pela pandemia, o interesse chinês na “cooperação e investimento comercial e económico” nos países de língua portuguesa “não diminuiu”, disse Cai Chun Yan, vice-diretor-geral da sucursal do Banco da China em Macau.

Caio acrescentou que “há algumas décadas” as empresas chinesas aventuravam-se “sozinhas” em mercados como Portugal, Brasil e Angola.

Mas atualmente, “mesmo alguns grandes grupos nacionais” preferem passar por Macau, aproveitando “o conhecimento sobre os países de língua portuguesa” na cidade, defendeu Cai Chun Yan.

No sentido contrário, disse Sam Tou, países como Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe estão “cada vez mais atentos” à ajuda que Macau lhes pode dar para identificar “oportunidades de desenvolvimento” na China.

Em 2017, o BNU abriu uma sucursal em Hengqin, que pode ajudar o banco a tirar partido do desenvolvimento da Zona de Cooperação em Profundidade Guangdong-Macau, salientou Sam Tou à Lusa. Acrescentou ainda que o BNU quer ter uma maior presença na região Guangdong-Hong Kong-Macau, na região da Grande Baía e está a considerar a abertura de uma nova filial em Guangzhou ou Shenzhen.