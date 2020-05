Macau: 13 de maio celebrado ‘online’

A peregrinação católica do 13 de Maio em Macau vai ser transmitida ‘online’ e sem público devido à pandemia da covid-19, anunciou a diocese do território no seu jornal.

A habitual peregrinação até à Ermida da Penha, onde depois se realiza a reza do terço, vai ser realizada de carro.

A “Adoração do Santíssimo e Consagração a Nossa Senhora de Fátima”, na Ermida da Penha, seguida da bênção a toda a população de Macau, pelo bispo, também não vai ser aberta ao público, estando igualmente prevista a transmissão ‘online’ pela diocese.

Apenas na missa agendada para a tarde na Igreja de São Domingos será permitida a presença de fiéis.

Para a Igreja Católica, no 13 de Maio assinala-se a primeira aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos de Fátima em 1917.

Em Macau, a celebração do 13 de maio decorre ao longo de mais de uma semana, marcada por missas em português e em chinês e uma peregrinação.

No ano passado, as celebrações do 13 de Maio em Macau atraíram milhares de católicos provenientes de Hong Kong, China continental, Malásia, Filipinas e Singapura, que se juntaram às comunidades chinesa e portuguesa que residem no território.

Em Portugal, as celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de maio, nos dias 12 e 13, vão contar apenas com a presença das pessoas nelas diretamente envolvidas, afirmou o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Cabecinhas explicou que “só estarão presentes as pessoas necessárias e diretamente implicadas nas celebrações” para se “evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas ou ajuntamentos”.