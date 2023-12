Lyon volta a perder depois de despedir o treinador

O Lens derrotou o Lyon (3-2) na 14.ª jornada da Ligue 1 e acentuou a crise da equipa que já foi campeã de França por sete vezes.

No primeiro jogo após a saída de Fabio Grosso do comando técnico da equipa, o Lyon começou com os portugueses Anthony Lopes na baliza e Diego Moreira no ataque, e até marcou primeiro, através de Jake O’Brien (15’), na sequência de um pontapé de canto.

A equipa do Lyon permitiu depois a reviravolta no marcador, por parte do Lens, com golos de Wesley Said (26’) e Przemysław Frankowski (52’), de penálti.

O Lyon, novamente num pontapé de campo, e já sem Diego Moreira em campo, empatou a partida graças ao bis de O’Brien (72’).

No entanto, dois minutos depois, Frankowski também bisou, com uma ajuda preciosa do defesa adversário, Dejan Lovren, que deixou Anthony Lopes incrédulo.

Após um mau início de campeonato, o Lens alcançou a sua terceira vitória consecutiva e ascendeu, à condição, aos lugares europeus (está na 6.ª posição).

Já o Lyon continua o seu calvário: em 13 jogos tem apenas uma vitória e sete pontos somados.