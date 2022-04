Lyon: missa pascal em francês gera tristeza junto da comunidade

A comunidade portuguesa residente em Lyon dirigiu-se às igrejas da região no passado domingo para dar seguimento à tradição do dia de Páscoa. No entanto, a celebração das festividades em francês deixou um sentimento de tristeza no ar.

De acordo com o LusoJornal, os portugueses que decidiram celebrar o domingo de Páscoa nas paróquias de Saint-Bruno e de Nativité saíram das igrejas menos animados.

Se em Saint-Bruno ainda se ouviu a língua de Camões, por iniciativa do grupo coral português, em Nativité apenas se cumpriu a tradição católica em francês.

“Viver e festejar a Quaresma e a Páscoa sem nenhuma celebração em língua portuguesa deixa-nos muito tristes. Participamos sempre, mas não tem o mesmo sentido e interesse, como acontecia antes, quando as nossas atividades religiosas estavam ligadas às nossas tradições deste momento litúrgico e ao sentimento de as vivermos ‘à portuguesa’” disse Georgina Santos, membro ativo da comunidade e do grupo coral português ao LusoJornal.