Lyon: João Pina ajuda família portuguesa carenciada

A Fundação Nova do empresário português em França João Pina soube através da Embaixadora em Lyon, Patrícia Guerreiro, que uma família portuguesa a viver a oeste de Lyon se encontra a viver dias muito difíceis, agravados pela pandemia.

Há vários meses que esta família com dois filhosa cargo tem vivido dias de angústia. “A esposa, faz algumas horas na limpeza, mas o seu ordenado mal chega para pagar a as despesas do dia a dia. O marido devido a problemas de saúde esteve hospitalizado e não pode neste momento trabalhar. Apesar da ajuda da Segurança social Francesa, tem uma divida no hospital de cerca de 1.300 euros, fruto do internamento e medicação a que esteve sujeito”, explica a Fundação de João Pina em comunicado.

Segundo a esposa o marido “estava muito mal, e nós ainda não temos a Carte Vitale, o que não lhe deu o direito aos pagamentos pela segurança social dos tratamentos que recebeu. E tudo isto foi muito caro, graças a Deus, uma parte da fatura foi anulada, e outra já esta paga, mas ainda falta pagar algum”, refere Clara, a mãe dos meninos e esposa de Ivo.

O Presidente da Fundação, João Pina, depois de analisar este processo, decidiu que o valor em falta para com a Segurança Social francesa será paga pelo grupo empresarial que administra nos arredores de Paris, o Grupo Jean Pina, e pela Fundação.

Segundo João Pina, “são muitos os pedidos que diariamente chegam à Fundação, não podemos ajudar a todos, gostaríamos muito, mas não é possível, daí parte deste valor ser pago pela minha empresa”.

O empresário afirma que não podia “ficar indiferente a esta situação, saúde e alimentação são bens fundamentais para qualquer ser humano, o sentido da vida também é ajudar o próximo”.

No fim de semana passado a Fundação pagou, igualmente, bens alimentares de primeira necessidade a esta família portuguesa.

Desde o ano transato que a Fundação Nova Era Jean Pina tem vindo a acompanhar famílias lusodescendentes em Lyon. Vários foram os cabazes de Natal, carrinhos com bens alimentares e produtos de higiene distribuídos a famílias previamente sinalizadas.