Lyon da luso-francesa Sonia Bompastor foi mais forte que o Benfica

O Benfica, tricampeão nacional em título, perdeu esta terça-feira por 2-1 face às francesas do Lyon, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Andreia Faria adiantou as ‘encarnadas’, aos 43 minutos, mas, na segunda parte, as gaulesas, recordistas de vitórias na competição, com oito troféus, deram a volta, com golos de Delphine Cascarino, aos 63, e da alemã Sara Däbritz, aos 79.

O encontro da segunda mão está marcado para 27 de março, no Estádio do Lyon, em França, a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa), com o vencedor da eliminatória a marcar encontro nas ‘meias’ com Paris Saint-Germain ou Häcken.