Luxemburgo vence Azerbaijão com golaço “made in Pragal”

O Luxemburgo foi esta quinta-feira a Baku vencer por 1-3 o Azerbaijão numa partida a contar para o Grupo A da fase de grupos que dá acesso ao Mundial2022, no Qatar. Gerson Rodrigues, luxemburguês nascido no Pragal, marcou um golaço aos 67′.

No Baku Olympic Stadium, a primeira parte ficou marcada pela expulsão de Tellur Mütällimov, logo aos 21 minutos, e os golos só vieram no segundo tempo, quando o número 10 do grão-ducado, nascido na margem sul há 26 anos, encontrou o fundo das redes do guardião azeri com um grande pontapé de bicicleta.

Aos 78′, Sebastien Thil, médio ofensivo do Sherif, clube que tem sido a maior surpresa da Champions, aumentou a vantagem.

Já aos 82 minutos, Azer Salahli reduziu para os homens da casa, mas a superioridade do Luxemburgo voltou a confirmar-se já nos descontos, com novo tento do endiabrado Gerson Rodrigues.