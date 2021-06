Luxemburgo vai ter clube de negócios lançado por portugueses

“O objetivo é criar uma estrutura para que as trocas bilaterais entre Portugal e o Luxemburgo e, a partir daí para a Grand Região”, disse em entrevista durante as comemorações do 10 de Junho no Luxemburgo, José Campinho, responsável pelo pólo lusófono do grupo de comunicação social Saint Paul e fundador da revista Decisão.

“Falta uma relação comercial não tradicional entre Portugal e o Luxemburgo. O mercado étnico deve continuar a existir mas a relação comercial e económica deve sair para outro patamar, com outro tipo de mais-valias”, diz o embaixador António Gamito, que apoia o projeto e que “lhe merece toda a credibilidade”.

José Campinho, que vai dirigir o clube de negócios, promete “uma componente diferente, até por ser uma cooperativa sociedade anónima, para permitir que os membros do clube sejam também eles proprietários para terem todo o interesse em fazer crescer o projeto”.

O objetivo deste projeto é ajudar a “expandir os negócios dos membros do clube na Grande Região”, mas também fomentar a relação comercial com Portugal.

O clube de negócios vai iniciar as suas atividades no final do verão e vai chamar-se Escala Business Club.

Recorde-se que o Luxemburgo é o hub da Grande Região, área onde vivem cerca de 12 milhões de europeus e que é a região mais rica da União Europeia com mais de 20% do PIB da UE.

Veja o vídeo da entrevista a José Campinho e ao embaixador António Gamito no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.