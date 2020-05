Luxemburgo vai ter cinema ao ar livre sem risco de contágio

Com a vasta maioria dos cinemas ao redor do planeta encerrados, dados os riscos sanitários de uma pandemia perante a qual só agora começamos a desconfinar, o cinema passou para a sala lá de casa. As estreias foram adiadas, mas há uma forma de ver cinema que voltou à ribalta: o ‘drive-in’.

O carro chega ao parque de estacionamento, o condutor compra o bilhete pela janela, entra, estaciona e aguarda pelo espetáculo. É um conceito que remota ao pré-Segunda Guerra Mundial, que se popularizou em meados do século passado, e que perdura até hoje de forma residual, maioritariamente nos Estados Unidos. E não inclui contacto social com os restantes espetadores, o que o torna ideal para estes tempos de covid-19.

Novos ecrãs continuam a ser montados em todo o mundo e os que já estavam erguidos ganham uma nova popularidade. Quer no meio do campo, na Alemanha, ou no aeroporto de Vilnius, na capital da Lituânia.

O Luxemburgo juntou-se à moda numa colaboração entre a autarquia de Mamer, a uma dezena de quilómetros da capital luxemburguesa, e a rede de cinemas Caramba.

A partir de 14 de maio, e até 2 de agosto, no parque de estacionamento da loja de ‘bricolage’ Bauhaus. Os bilhetes custam 15 euros por carro.

Pode comprar desde já o seu bilhete aqui.