Luxemburgo: TRAM já esteve em Bonnevoie

A partir de dia 11 de setembro, o TRAM na cidade do Luxemburgo chega a Bonnevoie. O primeiro grande teste foi esta semana, onde o elétrico já esteve no bairro.

O fim da linha do TRAM no Luxemburgo deixará de ser na Gare Centrale. Será futuramente na nova secção do “Pôle d’échange Lycée Bonnevoie”, como refere o Contacto.

As duas novas paragens na linha serão em “Leschte Steiwer” e “Lycée Bonnevoie”. Será um acrescento de 1,2 kms na linha, depois da Gare Centrale. A partir daqui, o TRAM passa na renovada ponte Buchler, e que segue para a Route de Thionville, em direção às oficinas da CFL.

A seguir à expansão até Bonnevoie, prevê-se que num ano o TRAM chegue a Howald e a Gasperich.