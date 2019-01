Luxemburgo solidário com jovem cabo-verdiano vítima de acidente grave

Jordan Gomes Lima, conhecido como Jordy, viajou para Cabo Verde para gozar as férias de fim de ano, poucos dias antes de regressar ao Luxemburgo onde reside, teve um acidente num momento de lazer: bateu com a cabeça e ficou com lesões graves ao nível da espinha dorsal ficando assim com os braços e as pernas imobilizadas.

Uma onda de solidariedade lançada por Domenico Laporta nas redes sociais para conseguir o repatriamento do jovem para o Luxemburgo onde poderá ser tratado com técnicas mais avançadas está a comover as redes sociais. Laporta foi educador do jovem cabo-verdiano de 19 anos e também seu treinador na equipa de futsal onde Jordan alinhava como guarda-redes.

“Sabemos que tem de ser operado e em Cabo verde não há condições para uma tal cirurgia”, explica Domenico Laporta num post no Facebook. Um grande número de pessoas mobilizaram-se e os donativos foram-se acumulando mas a transporte do jovem cabo-verdiano para o Luxemburgo pode ter custos superiores a 40 mil euros. Graças à mobilização criada por Laporta, o governo luxemburguês anunciou que vai assegurar o transporte do jovem, o que deverá ocorrer entre quarta e quinta-feira. “Sem a intervenção do governo, nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da ‘caisse medico-chirurgicale’ nada teria sido possível”, considera Laporta.

“Só posso deixar um grande agradecimento ao governo luxemburguês por ter reagido tão rapidamente”, disse Laporta que continua a recolher donativos para “pagar a viagem da mãe de Jordan que está em Portugal e para as despesas que se seguirão”.

Se quiser contribuir pode fazê-lo através do número de conta no banco ING, em nome de Domenico Laporta, número de conta LU14 0141 6417 4350 0000, BIC CELLLULL.