Luxemburgo: saiba tudo sobre o seguro de dependência em português

A Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance do Luxemburgo, em colaboração com a GERO – Kompetenzzenter fir den Alter e vários parceiros, organiza uma conferência gratuita em língua portuguesa sobre o seguro de dependência.

A sessão informativa incidirá sobre o alcance e funcionamento do seguro de dependência, os procedimentos com vista à sua obtenção, bem como os serviços oferecidos na área de ajudas técnicas e a adaptação do espaço residencial.

A conferência decorre no dia 27 de outubro, às 17 horas, no Centro Cultural de Troisvierges.

As inscrições de presença podem ser feitas para o e-mail [email protected] ou pelo telefone (+352) 36 04 78-1.