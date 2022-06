Luxemburgo recebe Bruno de Carvalho e o êxito Jerusalema

Neste fim de semana, Differdange, no Luxemburgo, recebe os autores do êxito “Jerusalema” e Bruno de Carvalho, DJ, empresário, ex-presidente do Sporting e ex-participante do Big Brother.

É já no próximo sábado, dia 18 de junho, que o Hall 0 recebe estas presenças. Para além dos já mencionados, também os irmãos Damásio, Cila e Graciano (irmãos de Matias Damásio) marcarão presença no sul do Grão-Ducado.

Também o guitarrista André Aires marca presença no concerto que decorre no Hall 0. As portas abrem às 7 da tarde e o BOM DIA está a oferecer dois bilhetes num passatempo no facebook do jornal.