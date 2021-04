Luxemburgo reabre esplanadas mas prevê-se frio e neve

Há vários dias que o sol e as temperaturas altas se mantêm no Luxemburgo e arredores. Esta quinta-feira, o parlamento do grão-ducado aprovou a proposta do governo para reabrir as esplanadas já na quarta-feira depois da Páscoa.

Como em todos os países com restrições devidas à pandemia, durante esta semana no Luxemburgo só se falava de esplanadas e de beber um copo ao sol num dos muitos cafés do país.

Contudo, o serviço meteorológico do país, MétéoLux, anuncia a descida das temperaturas, o regresso da a geada, e temperaturas máximas de 3 graus durante o dia de a partir de terça-feira.

Para o grande dia de reabertura, quarta-feira, esperam-se temperaturas que dificilmente serão positivas, além de neve no início do dia.