Luxemburgo quer que a seleção portuguesa inaugure o novo estádio

O responsável máximo da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) quer aproveitar o jogo com Portugal a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, para inaugurar o novo estádio de futebol do país.

Paul Philipp disse à RTL que o encontro de dia 30 de março de 2021 seria a melhor ocasião para festejar a relação especial que une os dois países, sobretudo para todas as portugueses do Luxemburgo.

O jogo de qualificação para o Mundial2022 no final de março seria, para o presidente da FLF, uma “ocasião única” que ele espera viver com adeptos na bancada.

O Estádio do Luxemburgo, cujo nome ainda está a ser objeto de debate, foi projetado para uma lotação máxima de 9.300 espetadores.