Luxemburgo-Portugal sem estádio certo mas certamente sem espetadores

O novíssimo estádio do Luxemburgo será inaugurado no dia 30 de março, contra Portugal? Segundo a revista Paperjam, a decisão será conhecida nos próximos dias.

O primeiro grande evento futebolístico em solo luxemburguês está agendado para 30 de março. Com o primeiro jogo em casa dos Roud Léiwen, nas eliminatórias para o Mundial de 2022.

Um jogo contra Portugal, três dias depois de os luxemburgueses viajarem para a Irlanda e seis dias depois de um amistoso disputado contra o Catar, em Viena.

Um jogo contra os portugueses que, aos olhos de muitos, é o cartaz ideal para inaugurar o Stade de Luxembourg, a nova arena situada no bairro da Cloche d’Or, e é esperado por portugueses do Luxemburgo, mas também por todos os amantes de futebol do grão-ducado e arredores.

“Mas será que este estádio de 77 milhões de euros ficará pronto a tempo?”, interroga a revista dedicada ao mundo dos negócios luxemburguês Paperjam. Oficialmente, ninguém parece realmente saber, afirma o periódico. No entanto, uma decisão deve ser tomada em breve, esperando-se que a FLF, Federação de Futebol do Luxemburgo, comunique sobre o assunto na próxima semana.

Os técnicos da UEFA estiveram no Luxemburgo na semana passada para verificar se as especificações foram cumpridas. Mas aparentemente ainda faltam alguns detalhes a verificar, relacionados com segurança e colocação das câmaras de televisão.

De qualquer forma, uma coisa parece certa, este encontro com Portugal deve ser disputado sem espetadores; tenha ele lugar no novo Stade de Luxembourg ou no “velhinho” estádio Josy Barthel.