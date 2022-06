Luxemburgo: petição defende semana de 35 horas de trabalho

Gauthier Vandewoestyne é o autor da petição, que pretende fazer com que as horas diárias de trabalho reduzam de oito para sete.

O autor afirma que uma redução para 35 horas semanais aumentaria a produtividade e o bem-estar geral dos trabalhadores. Revela ainda que os trabalhadores do Luxemburgo são dos que mais trabalham na Europa, como refere o Contacto.

O tema mereceu uma afirmação do ministro do Trabalho luxemburguês. Georges Engel confirma que o governo quer realizar um estudo abrangente sobre o assunto. Deu também exemplos de algumas áreas que poderiam ser prejudicadas, como o nível da saúde, a igualdade entre homens e mulheres, o ambiente, o bem-estar no trabalho e a qualidade de vida.

A posição de Gauthier Vandewoestyne não é defendida pelo patronato. Preferiam apostar na flexibilização do horário de trabalho, em vez de na redução. Chegou mesmo a defender uma semana de mais de 40 horas para os trabalhadores que o quisessem.