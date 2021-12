Luxemburgo: manifestação antivacinas derrapa

Opositores das medidas de restrição manifestaram-se este sábado na capital luxemburguesa. Cerca de 2.000 pessoas atravessaram a cidade, do parque do Glacis até ao centro, onde alguns tentaram forçar a entrada nos mercados de Natal, abertos apenas a visitantes com passe sanitário.

No mercado de Natal localizado na Place de la Constitution, uma barreira foi forçado e a polícia teve de chamar reforços, numa situação de confusão raramente vista no Luxemburgo.

O mesmo aconteceu no mercado de Natal da Place d’Armes, no coração da capital, onde os manifestantes novamente forçaram as barreiras, para constatar apenas que a feira estava vazia; uma medida de precaução após as tensões.

O primeiro-ministro Xavier Bettel publicou uma forte declaração nas redes sociais afirmando que “o que aconteceu não posso e não quero aceitar”. O governante considera que “a liberdade de opinião não significa que se pode assustar famílias com crianças pequenas invadindo os mercados de Natal. A liberdade de opinião não significa que seja necessário atacar pessoas de opinião diferente”.

A casa de Bettel foi também alvo dos manifestantes que a degradaram.

