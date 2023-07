Luxemburgo: lusodescendente obtém primeira bolsa europeia GLEN

GLEN quer dizer Great Little European Network e é uma rede criada em 2023 que reúne os mais pequenos países da Europa (Estónia, Letónia, Lituânia, Islândia, Luxemburgo, Eslovénia, Kosovo e Malta) para programas de networking e treino comuns.

O objetivo da rede GLEN é contribuir para o estabelecimento, nos países em causa, de práticas significativas e de uma abordagem mais sustentável no setor das artes performativas, tais como teatro ou dança, promovendo a sua interligação e a sua promoção na cena internacional.

Na sequência de um concurso público, o vencedor luxemburguês desta primeira edição é Fábio Godinho.

Até junho de 2024, o artista lusodescendente poderá beneficiar de três programas de atividades implementados pela rede, entre os quais: eventos de networking em Riga e em Tartu, geminação em países parceiros com outros bolsistas ou profissionais para fornecer apoio mútuo e compreensão do contexto de cada um e webinars para abordar as especificidades da produção e distribuição em pequenos países e dar conselhos sobre como se expandir internacionalmente.

Fábio Godinho, citado pelo Arts Council Luxembourg, considera que “aderir a esta rede é uma oportunidade para descobrir países com os mesmos problemas que o Luxemburgo. Países que certamente têm uma grande oferta cultural, atores talentosos e coisas a reivindicar, mas que se deparam com estes grandes países culturais”.

“Gostaria de conhecer as diferentes formas de criar nestes países […] e ver as temáticas que aí se desenvolvem. Também trabalho há alguns anos com a questão das fronteiras e das línguas, fico intrigado ao ver as formas de criar nas línguas que nós, aqui no Luxemburgo, raramente nos deparamos na cultura performativa. Inspiro-me em todas as experiências que vivo e nas pessoas que conheço, e esta rede permitir-me-ia acentuar a procura de novas ideias que conduzo em cada uma das minhas criações”, conclui Godinho.