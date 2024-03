Luxemburgo: já votou para o “parlamento do trabalho”?

As eleições para a Câmara dos Assalariados (CSL, em francês Chambre des salariés) são as eleições democráticas mais importantes no Luxemburgo, com mais de 600.000 eleitores. Todos os trabalhadores/as, aprendizes, reformados/as e desempregados/as, independentemente da sua nacionalidade ou do seu local de residência, têm o direito de voto. Os trabalhadores estrangeiros e fronteiriços também são membros da CSL.

A CSL elabora pareceres para influenciar a legislação luxemburguesa a favor dos seus membros, nomeadamente ao nível do direito do trabalho, da Segurança Social, da formação e da fiscalidade. A CSL representa os respetivos membros em numerosas instituições socioeconómicas do país, incluindo nas instituições da Segurança Social (por exemplo, a Caixa Nacional de Saúde (Caisse nationale de santé)) A CSL trabalha em prol da saúde, da segurança e do bem-estar no local de trabalho.

A CSL publica brochuras informativas gratuitas sobre os seus direitos sociais. A CSL difunde informações práticas sobre o mundo do trabalho através das suas redes sociais e newsletters. Inscreva-se! (www.csl.lu). A CSL oferece formações contínuas em vários modelos e assuntos variados através do Luxemburgo Lifelong Learning Centre (www.LLLC.lu).

A CSL zela pelos direitos e pela educação dos aprendizes no âmbito da formação profissional no Luxemburgo. A CSL lançou a plataforma de reflexão IMPROOF a favor de uma economia justa e sustentável (www.improof.lu).

Mais de 600.000 pessoas podem participar nas eleições para a Câmara dos Assalariados, residentes e fronteiriços. Já certamente recebeu o seu boletim de voto através dos correios. O boletim deve ser reenviado antes da data oficial das eleições sociais (12 de março de 2024).