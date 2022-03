Luxemburgo já tem hotel dedicado aos amantes de cerveja

De BrauHotel é um novo hotel no Luxemburgo, que abriu em fevereiro e que leva os hóspedes por uma experiência em torno de cerveja.

O hotel boutique é um projeto da Brasserie Nationale, cervejeira do Luxemburgo, que se sucede à criação de dois espaços. No “De Brauatelier”, a ideia destina-se a apoiar o turismo da cerveja, os visitantes profissionais e apreciadores de cerveja luxemburguesa, que queiram vir visitar a fabrica da cerveja Bofferding, fazer degustações ou participar nos ateliês de fabricação de cerveja artesanal.

Também no “De Braustuff”, o restaurante do hotel que fica à frente do hotel, na fábrica de cerveja, serve uma cozinha ligeira, de influência francesa e luxemburguesa, e é o local preferencial para degustação das cervejas da Brasserie Nationale. Tem como especialidade um hambúrguer BBQ, com molho de cerveja artesanal.

Com o hotel vem um benefício para a zona, com o novo parque de estacionamento subterrâneo com dois pisos e 50 lugares.

Todos os espaços estão em Bascharage, a 20 minutos da capital do Luxemburgo, junto à fábrica da Bofferding. O hotel é o mais recente investimento da empresa que conta já com mais de 250 anos de história.