Luxemburgo: Fundo Nacional de Solidariedade ajuda quem mais precisa

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo emitiu, no passado dia 19 de setembro, um comunicado que visa relembrar que o Fonds National de Solidarité (FNS) está a atribuir complementos às famílias mediante o cumprimento das condições estabelecidas.

De acordo com as declarações recebidas, “o valor das ajudas depende dos rendimentos e da composição do agregado familiar, pelo que é potencialmente extensível a um número considerável de famílias portuguesas residentes neste país”.

Este complemento surge “das dificuldades económicas da comunidade perante o aumento da inflação e dos custos com a energia”, explica a Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

Os pedidos de atribuição do subsídio de “vida cara” e do cheque energia deverão ser introduzidos até dia 31 de outubro de 2022 através do portal de informação Guichet.lu.