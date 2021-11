Luxemburgo foi o país onde o preço da habitação mais subiu

O Luxemburgo lidera um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) que acompanhou a evolução do aumento dos custos habitacionais por todo o mundo ao longo do último ano.

De acordo com as Nações Unidas, o Índice de Preços da Moradia Global mostra que o preço da habitação subiu em 75% dos países analisados.

O grão-ducado segue no topo da lista, com um crescimento de 18% no último ano, e é seguido de perto por Turquia, Nova Zelândia e Canadá.

Portugal, por sua vez, encerra o top-10, com uma alta de 10%.

O relatório do FMI atribuiu estas oscilações a fatores como a baixa taxa de juros, que contribuiu para o “boom” do setor da habitação, aliada a políticas de apoio dos governos, e à adoção massiva do trabalho remoto.