Luxemburgo: exposição de fotografia com sotaque português

Dois fotógrafos, duas visões. Paulo Lobo e Juana Valença expõem obras no Luxemburgo, na Kulturfabrik.

Juana Valença e Paulo Lobo, entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, descobriram com as suas câmaras os espaços (vazios por causa da pandemia) da Kulturfabrik, um local de cultura, habitualmente cheio de vida e pessoas.

Ambos exploraram os locais, as matérias, as luzes que fotografaram de forma digital mas também em filme tradicional.

O resultado destas explorações podem ser vistos numa exposição chamada “Each Mirror Has Two Sides”, patente na galeria Terres Rouges da Kulturfabrik dias 1, 2 e 3 de abril.

A vernissage tem lugar dia 1 de abril com música a cargo de DJ Paulinska (18h-21h). Dia 2 de abril a exposição pode ser vista das 14 às 21 horas e no dia seguinte entre as 16 e as 21 horas.