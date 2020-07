Luxemburgo: exposição de Aristides roubada vai ser reinstalada

Os painéis das exposições sobre Aristides de Sousa Mendes e “Portugal e Luxemburgo” foram roubados em Esch-sur-Alzette, no sul do Luxemburgo. As exposições, denominadas “Aristides de Sousa Mendes – um cônsul português entre a consciência humana e a razão de Estado” e “Portugal e Luxemburgo – países de esperança em tempos difíceis” foram organizadas pelos Arquivos Nacionais e pela Memo Shoah e relatam “momentos muito dolorosos da história ainda recente do Luxemburgo”.

A exposição ao ar livre tinha 17 painéis pendurados entre as árvores na Place de la Résistance através de fios metálicos. Alguém desmontou e levou 16 dos 17 painéis da exposição.

Entretanto, os organizadores do Museu da Resistência decidiram reimprimir os painéis e relançar a exposição até ao final de novembro.

As duas exposições serão de novo inauguradas no dia 21 de julho às 18 horas, na Place de la Résistance, na cidade de Esch-sur-Alzette.