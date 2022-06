Luxemburgo esteve a ganhar mas empatou

Defrontaram-se esta terça-feira o Luxemburgo e as Ilhas Faroé. Lusodescendentes marcaram os golos pela seleção do Grão-Ducado.

O Stade de Luxembourg recebeu a seleção no jogo a contar para o grupo um da Liga C da Liga das Nações. O capitão do Grão-Ducado, Gerson Rodrigues, bateu uma grande penalidade aos 12 minutos de jogo, inaugurando o marcador. O segundo golo foi apontado por Leandro Barreiro no início da segunda parte.

Os insulares não se deixaram ficar, e igualaram o resultado com golos aos 56 e 59 minutos. Jóannes Bjartalíð marcou os dois golos.

Com este resultado, a tabela do grupo não mexeu. A Turquia mantém-se líder com 12 pontos, seguidos pelo Luxemburgo, com sete; pelas Ilhas Faroé, com quatro; e a Lituânia com zero.

