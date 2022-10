Luxemburgo: Embaixada apela ao voto dos portugueses nas autárquicas

Dia 11 de junho de 2023, realizam-se no Luxemburgo eleições autárquicas para as quais a Embaixada de Portugal no grão-ducado apela à participação.

Em comunicado enviado às redações, a Embaixada informa que “com o objetivo de incentivar os cidadãos portugueses que residem no Luxemburgo a votar nas próximas eleições municipais que se realizarão no próximo dia 11 de junho de 2023, deste modo contribuindo com a sua voz para escolher os seus representantes nos municípios onde residem, que melhor defendam os seus interesses, assim exercendo o seu direito de cidadania e de participação cívica, na sequência de uma reunião entre o Embaixador de Portugal com a Ministra da Integração, Corinne Cahen, no passado dia 27 de setembro, foi enviada à Embaixada importante informação sobre o assunto, que pode ser consultada em língua portuguesa.”

No mesmo comunicado salienta-se que um cidadão português pode agora votar sem qualquer restrição de tempo de residência (o tempo mínimo de 5 anos acabou) e que pode inscrever-se on-line ou junto da autoridade municipal até 55 dias antes da realização das eleições (anteriormente era de 87 dias).

O CEFIS (Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales) promoverá uma formação de multiplicadores em português nos próximos dias 8 e 10 de novembro na cidade do Luxemburgo.

A Embaixada apela E espera que “os protugueses que residem no Luxemburgo abracem esta oportunidade de votar nas eleições locais de 11 de junho de 2023, pois o seu voto pode contar para a defesa dos interesses da comunidade Portuguesa no Luxemburgo e para uma melhor inclusão na sociedade de acolhimento”.