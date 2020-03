Luxemburgo é o primeiro país a ter transportes públicos gratuitos

Algumas cidades no mundo tomaram medidas parciais similares mas é a primeira vez que uma medida desta natureza afeta todo um país.

Assim, no Luxemburgo os transportes públicos passam a ser gratuitos a partir de hoje, sendo que a expectativa é de que isto tenha impacto em 40% das famílias do país, que conseguirão poupar cerca de 100 euros por ano com a medida.

A medida faz parte de um plano mais alargado do governo luxemburguês de reduzir o congestionamento do tráfego, considerando que os carros particulares são a forma privilegiada de deslocação no país.

As únicas exceções ao serviço gratuito são viagens em primeira classe nos comboios e alguns serviços noturnos de autocarro.