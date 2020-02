Luxemburgo e Londres na agenda do deputado Paulo Pisco

O deputado eleito pelo Partido Socialista na Europa está este fim-de-semana no Luxemburgo para participar no Festival das Migrações, seguindo depois para Londres onde se encontrará com a comunidades portuguesa.

Veja aqui a agenda completa de Paulo Pisco para os próximos dias:

Luxemburgo – Sexta-feira, dia 28

14H30 – Encontro com o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito.

19h00 – Visita aos standes portugueses e lusófonos presentes no Festival das Migrações.

21h00 – Encontro com o ministro do Trabalho e da Economia Social e Solidária do Luxemburgo, Dan Kersch.

Luxemburgo e Londres – Sábado, dia 29

10h30 – Visita aos standes portugueses e lusófonos presentes no Festival das Migrações.

Londres – 19h30 – Participação no encontro de mangualdenses em Stockwell. Com a presença do deputado e ex-presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.

Domingo, dia 1

11h00 – Encontro com membros da comunidade na zona da Lambeth.