Luxemburgo e Hungria entram nas eleições francesas

Marine Le Pen demonstrou a sua alegria ao ver o ex-presidente Nicolas Sarkozy apoiar Emmanuel Macron.

“Vou fazer cartazes com isso, pois quando Nicolas Sarkozy e o Luxemburgo apelam à derrota de Marine Le Pen, acho que isso pode me dar alguns votos”, ironizou, referindo-se a uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, na qual apelou aos franceses para que não votem na candidata de extrema-direita.

Durante uma conferência de imprensa, Le Pen não teve nenhum problema em dizer à multidão de jornalistas que ela decidiu proibir os repórteres da emissão da TMC, Le Quotidien, um talk show que mistura notícias e comédia, de comparecer nos seus comícios. “Não há jornalistas no Quotidien”, disse Marina Le Pen. “Estou em casa, na minha sede e com meu movimento político… então sim, sou eu quem decido”, acrescentou. Outros veículos foram proibidos de cobrir os eventos da candidata do Rassemblement National ao longo da história do partido.

Em Estrasburgo, ontem à noite, Macron reagiu à declaração da rival. “Ela está a fazer a mesma coisa que é feita na Hungria”, disse o presidente e candidato. “Metodicamente, progressivamente, encolher e reduzir as liberdades.” “Nacionalismo é guerra”, acrescentou Emmanuel Macron, citando o ex-presidente socialista François Mitterrand.