Luxemburgo: dossiês de pensões pendentes estão a resolver-se

Depois de muitas reclamações, reuniões de esclarecimento, e de em abril de 2019 terem sido organizadas permanências para ajudar profissionais portugueses com carreiras contributivas no Luxemburgo e em Portugal, este ano foi colocada na Embaixada de Portugal no grão-ducado uma técnica da segurança social para fazer avançar esses dossiês e dar apoio noutros aspetos nesse domínio.

“Os cidadãos portugueses residentes no Luxemburgo podem agora fazer uma marcação para atendimento presencial pela adida todos os dias de manhã”, disse ao BOM DIA o embaixador António Gamito que acrescentou ter tido de travar uma batalha com os serviços do Instituto da Segurança Social para garantir um atendimento permanente. “A pessoa enviada de Lisboa atende de manhã e faz trabalho de ‘back-office’ de tarde”, ao contrário do que acontece noutros países onde o atendimento é mais limitado.

“Não havia outra solução”, defende o diplomata, lembrando que havia mais de um milhar de casos pendentes, e salientando que neste momento há cerca de 350 casos em curso, mas “estão todas a avançar”.

Segundo António Gamito, os pedidos de atendimento dizem respeito em cerca de 80% a questões relacionadas com as pensões, e os restantes são assuntos gerais do domínio da segurança social.

As marcações podem fazer-se através do e-mail pensoes.luxemburgo@mne.pt.