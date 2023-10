Luxemburgo dominou mas Eslováquia foi mais eficaz

A derrota do Luxemburgo frente ao seu concorrente direto pelo segundo lugar afasta-o da qualificação direta para o Euro2024, já que a Eslováquia tem agora uma vantagem de cinco pontos, quando faltam dois jogos, a realizar no próximo mês.

Os luxemburgueses conseguiram, no entanto, uma primeira parte de grande qualidade. É difícil destacar o desempenho de um determinado jogador, pois cada um cumpriu o seu papel.

O momento crucial surgiu aos 21 minutos, quando o árbitro espanhol apitou um penálti com amarelo para o eslovaco Vavro, antes de reverter sua decisão após consulta ao VAR.

Ao longo dos primeiros 45 minutos, seja com remates de Rodrigues e depois de Sinani ou com um cabeceamento de Barreiro, os luxemburgueses continuaram os ataques à baliza de Dúbravka, provocando arrepios no estádio lotado.

Ao retornar do vestiário, porém, o jogo morreu e os eslovacos recuperaram gradualmente a posse de bola. Até à ação decisiva da partida, quando David Hancko cruzou pela direita, assistindo David Duris para fazer o único golo da partida.

Apesar da melhor fase de qualificação da sua história, o Luxemburgo terá dificuldades em acreditar na qualificação direta. Para isso, seria necessário um desempenho incrivelmente fraco dos eslovacos em novembro.