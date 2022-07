Luxemburgo: dois portugueses morrem nas obras em dois dias

Depois de esta segunda-feira um português ter morrido numa obra no Luxemburgo, esta terça à tarde, num estaleiro no norte do país, em Madernach, outro emigrante encontrou a morte no local de trabalho.

Uma máquina estava a ser descarregada de um contentor colocado num camião, na route de Larochette, em Medernach, quando a porta do contentor se abriu acabando por um carro que ali passava por embater na porta.

O embate na porta provocou um ricochete violento que atingiu o trabalhador português.

Gravemente ferido, o homem foi socorrido no local, tendo sido transportado para o hospital de helicóptero.

Apesar de ter sido socorrido rapidamente, Bruno, de 45 anos, morador do sul do Luxemburgo, acabou por falecer.

A condutora do automóvel está em estado de choque, tendo sido levada ao hospital para atendimento médico, segundo o jornal L’Essentiel.