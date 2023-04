Luxemburgo: Dia da Língua Portuguesa comemorado com música lusófona

A 5 de maio de 2023, por ocasião da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, proclamado pela UNESCO, o Centro Cultural Português Camões no Luxemburgo, em colaboração com a Embaixada de Portugal e a Embaixada de Cabo Verde, realiza um concerto de música lusófona.

O concerto conta com a participação de músicos oriundos de países de língua oficial portuguesa residentes no Luxemburgo.

Let’z Bossa (Brasil), Kasy Rodrigues & Dany Delgado (Cabo Verde), Iragrett Tavares (Guiné-Bissau), TyCee (Moçambique) e o Trio de Cristina Godinho (Portugal) apresentarão, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, um repertório exclusivamente lusófono.

O recital terá lugar no Camões – Centro Cultural Português, às 19h00, e a entrada é livre.