Luxemburgo convencido de que Leandro Barreiro vai ser estrela no Benfica

Comprometido com o Benfica para o próximo verão, o luso-luxemburguês de origem angolana, Leandro Barreiro tem feito correr muita tinta no Luxemburgo, o seu país natal.

Com uma grande comunidade portuguesa presente no Grão-Ducado, os técnicos lusitanos que por lá militam foram convidados a comentar o que o médio de 24 anos pode acrescentar a uma equipa como o Benfica, e se tem qualidade para impressionar.

Em declarações ao jornal luxemburguês Le Quotidien, Carlos Fangueiro, antigo treinador do Pétange, F91 e Swift, não tem a mínima dúvida: “para mim é óbvio, Leandro Barreiro vai triunfar no Benfica». O técnico considera que o médio “tem uma cultura tática incrível, tanto ofensiva como defensivamente, e é um monstro físico, em termos de intensidade». “Não só tem essa vontade de desbloquear situações, como consegue fazê-lo”, acrescentou.

Também Dan Santos, um dos adjuntos de Luc Holtz na seleção do Luxemburgo, adivinha um bom futuro para o médio no Benfica, reconhendo-lhe importância para a manobra da equipa e apontando o dedo a quem o tem desvalorizado. “Com a quantidade de jogos que o Benfica faz todos os anos, ele vai jogar muito mais do que se pensa e vai tornar-se o ponto de equilíbrio entre o ataque e a defesa desta equipa. É muito bom no contra-ataque e Roger Schmidt adora isso. Há jogos em que não o veremos tanto, em que terá um verdadeiro trabalho na sombra, outros em que desempenhará o seu papel de box-to-box. O seu perfil vai adequar-se bem à Primeira Liga e à sua enorme intensidade, embora tenha de adaptar o seu jogo”.

Carlos Fangueiro acredita que o jogador se vai conseguir adaptar: “Para mim, os jogadores tecnicamente bons não são apenas aqueles que eliminam os adversários. No futebol, o mais simples é muitas vezes o mais difícil de conseguir. Como um controlo orientado, por exemplo. E o que faz a bola circular. E nesse aspeto, o Leandro é completo”.

Vítor Pereira, treinador do Strassen, crê que Barreiro ainda não tem o nível, mas que vai ter de o adquirir rapidamente. “Mas o Benfica, em termos de recrutamento, faz um trabalho enorme, fruto do esforço de muita gente. O facto de ele ter sido recrutado já é uma validação do seu nível. Foram buscá-lo porque estão a construir uma equipa jovem. Podem ter a certeza de que não o foram buscar por acaso”.