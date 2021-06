Luxemburgo: comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

A Embaixada de Portugal informa que, à semelhança do ano passado, devido à manutenção das restrições pandémicas no Luxemburgo que impedem a concentração de muitas pessoas em espaços públicos e privados, e numa parceria inédita com o jornal online BOM DIA, as comemorações oficiais do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo terão novamente que ser feitas à distância.

Convidamos assim todos os nossos compatriotas, a partir das 17 horas do próximo dia 10 de junho, a ligar-se ao canal YouTube da Embaixada de Portugal e à respetiva Residência no Grão-Ducado, de onde será produzido e emitido em direto o programa infra e no qual poderão colocar perguntas a todo o tempo ao Embaixador António Gamito, assim como aos diversos participantes.

PROGRAMA

Hinos (luxemburguês e português), tocados por Susana Magalhães e Pedro Bray Breve intervenção do Embaixador António Gamito Covid-19, com a enfermeira lusodescendente Filomena Costa; Ensino do português, com a Profª Mónica Bastos, Coordenadora Adjunta da rede EPE, um casal de Pais e dois filhos Empreendorismo, com José Campinho À conversa com uma associação portuguesa, com Ricardo Silva, Presidente do Bomdia.lu asbl, que celebra o seu 20º aniversário Declamação de poesia por Isabel Pascoal, da Livraria Pessoa À conversa com Catarina Salgueiro Maia e família Palavras finais do Embaixador António Gamito Hinos (luxemburguês e português), tocados por Susana Magalhães e Pedro Bray

No intervalo de cada componente do programa os referidos músicos partilharão connosco breves momentos musicais.

Junte-se a Portugal!