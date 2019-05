Luxemburgo celebrou a poesia na diáspora

Celebrou-se novamente poesia em português na coração do Luxemburgo, numa iniciativa da Librairie Pessoa. A temática escolhida pela anfitriã São Gonçalves foi a “Poesia na diáspora” e contou com os poetas José Luís Correia, colunista do BOM DIA, e Alda Batista, residentes no país, que dinamizaram o sarau declamando alguns dos seus poemas.

Realizou-se sexta-feira no Café Littéraire Le Bovary, o cenário ideal para enquadrar esta iniciativa, intimista e acolhedora, onde a partilha da paixão comum por este género literário se fez entre os participantes. Foi ainda enriquecida pelo contributo musical de Nuno Vieira, numa união entre poema e música.

Houve ainda tempo para homenagear o poeta da diáspora Nuno Morais, desaparecido muito jovem no Luxemburgo.

A satisfação reinou quer entre os participantes, quer entre os organizadores, deixando antever que o grupo se reencontrará em próximas iniciativas.

O BOM DIA entrevistou a poetisa São Gonçalves, da livraria Pessoa e colunista do BOM DIA. Veja aqui a entrevista: