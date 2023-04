Luxemburgo celebra 25 de Abril com concerto de flauta e piano

Um concerto para flauta e piano pelo duo Scherzo, composto por Margarida Prates e Vera Morais, será um dos eventos que vão celebrar o dia 25 de Abril.

O concerto intitulado “Comemoração da Liberdade – Música Sem Fronteiras e Sem Censura” terá lugar no Centro Cultural Camões no dia 24 de abril, às 19h00.

Vera Morais e Margarida Prates, ambas solistas da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO), iniciaram aí o seu projeto como duo, tendo-se estreado em plena pandemia, com um concerto transmitido em live streaming pela OCCO, dedicado ao compositor Astor Piazzolla.

No seguimento dessa transmissão a RDP/Antena 2 convida o duo para fazer um concerto transmitido em direto dedicado a repertório latino-americano, seguindo-se posteriormente convites para outras apresentações em Portugal, de entre os quais se destacou o concerto de Natal para a Presidência do Conselho de Ministros, em 2020.

Um convite para tocar na Alemanha em 2021 abriu-lhes as portas no âmbito internacional e como consequência do sucesso obtido o duo é convidado para outras apresentações nesse país e também para integrar o curso de verão de 2022 de Springiersbach / Bengel, aí realizando masterclasses como docentes de flauta e piano.

O repertório do duo foi-se entretanto alargando, indo actualmente de J.S.Bach ao século XX, passando ainda pelo repertório menos conhecido de mulheres compositoras dos sécs. XIX e XX, programa apresentado em 2022 no Museu Nacional do Azulejo, no Dia Internacional dos Museus.

Neste momento o duo explora novos repertórios com entusiasmo, na perspectiva de trabalhar futuramente em projectos variados, com intenção de se tornar uma referência em Portugal e no estrangeiro.