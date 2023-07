Luxemburgo: Casa do Brill fecha portas ao fim de 37 anos

A Casa do Brill, uma empresa familiar que desde os anos 80 se dedicava a comercializar carnes portuguesas no Luxemburgo, encerrou esta terça-feira as portas.

Através de um breve comunicado, a administração informou que todas as suas sete lojas, distribuídas pelo grão-ducado, irão encerrar de forma permanente a partir de hoje, 11 de julho, tal como todos os serviços de entregas, catering, foodtrucks, serviço ao cliente e a própria loja virtual.

Na mesma nota, a Casa do Brill aproveitou para agradecer a todos os clientes “pela sua incrível lealdade e apoio nos último 37 anos”.

Criada em 1986, a Casa do Brill era uma das referências dos portugueses neste setor. Tinha lojas espalhadas por Bonnevoie, Differdange, Esch-sur-Alzette, Diekirch, Dudelange e Marnach e empregava duas dezenas de funcionários.