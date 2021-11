Luxemburgo caiu diante de uma Irlanda implacável

O Luxemburgo começou o encontro “a fundo”, exercendo uma pressão muito forte sobre os irlandeses desde o início.

Sob o olhar do Grão-Duque e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino, foram os irlandeses que criaram as melhores oportunidades acabando por vencer por três golos sem resposta.

Os leões vermelhos, depois de exultantes, vão se arrepender do gol negado a Danel Sinani por um carrinho de criança de Maurice Deville (54º). Depois de várias salvas luxemburguesas, os homens de Stephen Kenny encontraram a brecha graças à cabeça de Shane Duffy, sozinho no poste mais distante.

Os mil adeptos irlandeses presentes no Stade de Luxembourg voltaram a gritar momentos depois ao golo de Chiedozie Ogbene, servido por um salto de Jason Knight (0-2, 75 ‘).

Calum Robinson levou para casa o ponto (0-3, 88), extinguindo o Stade de Luxembourg.

Gavin Bazunu, o gaurda-redes de apenas 19 anos, começa a afirmar-se no futebol europeu. Titular da baliza da República da Irlanda, o guarda-redes voltou a dar que falar num jogo de apuramento para o Mundial2022. Depois de segurar um remate de Ronaldo no Estádio do Algarve, Bazunu fez uma enorme defesa neste jogo com o Luxemburgo, na sequência de um remate de Thill.