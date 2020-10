Luxemburgo acolhe teatro “made in Portugal”

No âmbito de uma colaboração entre os Théâtres de la Ville du Luxembourg e o Teatro Nacional D. Maria II, têm lugar no Luxemburgo os espectáculos By Heart no Théâtre des Capucins, dias 28 e 29 de outubro, pelas 20h00, e Sopro no Grand Théâtre, dias 29 e 30 de outubro, pelas 20h00, ambos com encenação de Tiago Rodrigues.

Além destes espetáculos, esta terça-feira, o artista de origem portuguesa Fábio Godinho protagonizou quatro leituras. Através da escolha de textos de diferentes autores, o público foi guiado no Grand Théâtre de la Ville du Luxembourg como se estivesse a caminhar por dentro da capital portuguesa que hoje atrai tantos turistas.

O público viaja mentalmente nesta Lisboa do Fernando Pessoa e mais amplamente no Portugal de Almeida Garrett, Antonio Tabucchi, Luís de Camões, e de Tiago Rodrigue, é também fazê-lo descobrir, ou redescobrir para alguns, os espaços físicos e os bastidores do teatro.

Todos os espetáculos integram-se num ciclo intitulado “O que o público deve ver”.