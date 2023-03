Luxemburgo acolhe Tâmega e Sousa e Rede Global da Diáspora

A Rede Global volta a reunir-se com empresários portugueses no Luxemburgo para explorarem o Portal de Negócios e o Diáspora Business Intelligence esta quinta-feira, dia 16 de março.

“Entendemos que a Rede Global da Diáspora, pela maturidade alcançada e as ferramentas disponibilizadas, pode dar preciosos contributos para o aumento das exportações nacionais com a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Acreditamos também que as regiões portuguesas podem participar ativamente neste esforço global. Foi por esta razão, aliás, que convidamos a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que entusiasticamente aceitou, a participar nesta iniciativa”, afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

“É mais uma oportunidade para demonstrar, de forma prática e interativa, as virtualidades das ferramentas para ativar a dimensão económica da diáspora portuguesa”, acrescentou.

Além das ferramentas de negócio vai ser apresentada a região do Tâmega e Sousa, região do norte de Portugal, composta por onze municípios que se dá a conhecer pela qualidade e variedade dos seus produtos e excelentes condições para o investimento.

A missão ao Luxemburgo conta com uma apresentação no Centro Cultural Português Camões (clique aqui para se inscrever) e contactos institucionais com representantes das cidades de Esch-sur-Alzette e Differdange.