Luxemburgo acolhe exposição “O Gesto e o Território”

“O Gesto e o Território – Painéis de Azulejos Viúva Lamego” é uma exposição no âmbito da Bienal “De Mains de Maîtres”, que tem Portugal como país convidado de honra, e que estará patente no CCP – Camões Luxemburgo, 4, place Joseph Thorn, L – 2637, até 2 de fevereiro de 2023.

A inauguração é este sábado, 25 de novembro, às 17 horas.

Os artistas participantes nesta exposição são Maria Emília Araújo, Add Fuel e Henriette Arcelin.

Sobre os artistas

Maria Emília Araújo poderia perfeitamente ter dedicado a sua vida a qualquer outra forma de arte. Mas foi na cerâmica que encontrou a sua grande paixão. Conhecida como ceramista e pintora contemporânea, especializou-se em murais pintados à mão em grande escala.

O seu trabalho vibrante é influenciado pela rica cultura de Portugal e pelos diferentes locais onde viveu: Rio de Janeiro, Los Angeles, Curaçao e Caracas.

Desde os anos 60, a sua principal forma de expressão artística tem sido os painéis de azulejos e as pinturas, com os quais conquistou o respeito de um público exigente e ávido de arte contemporânea de alta qualidade.

Nas últimas quatro décadas, as suas criações únicas têm sido produzidas em Viúva Lamego, onde é artista residente.

Add Fuel

Add Fuel é o artista plástico português Diogo Machado (nascido em 1980). Licenciado em design gráfico pelo IADE, dedica-se exclusivamente ao seu trabalho artístico desde 2007. Sob o nome Add Fuel to the Fire, tem criado um universo visual sombrio e exuberante, povoado por criaturas viscosas, excêntricas e alegres, influenciado por uma variedade de interesses que vão dos videojogos à banda desenhada, da animação à ficção científica, do design de brinquedos à cultura visual urbana.

Em 2008, fascinado pelas possibilidades estéticas dos padrões simétricos, abreviou o seu apelido para Add Fuel e começou a reinterpretar a linguagem do design tradicional de azulejos e, em particular, da cerâmica vidrada portuguesa. Combinando duas expressões visuais aparentemente irreconciliáveis, o seu trabalho combina elementos decorativos tradicionais com referências visuais contemporâneas em novas formas complexas e ricas em pormenor.

O seu percurso artístico inclui painéis de azulejos de pequena e média dimensão, stencils de grande escala, murais pintados à mão e edições impressas que, à primeira vista, podem parecer um simples pastiche do formalismo clássico, mas que, num exame mais atento, revelam um mundo caótico e original de motivos e personagens profundamente emotivos. É deste jogo com a perceção do espetador e as múltiplas possibilidades de interpretação que nasce o ritmo poético da sua obra.

Para além de numerosas intervenções de arte pública em vários países, tem também apresentado o seu trabalho em exposições individuais e colectivas em galerias e museus de prestígio.

Henriette Arcelin

Henriette Arcelin é uma ilustradora e ceramista francesa que vive atualmente entre Lisboa e Paris. Licenciada pelo Chelsea College of Art and Design em Londres, estudou cerâmica em Lisboa e estagiou em vários ateliers. Trabalhando na área do design de interiores, as suas ilustrações e cerâmicas podem ser vistas em vários restaurantes e hotéis em Portugal e França.

A recolha de objectos que utiliza como modelos para as suas cerâmicas ou ilustrações faz parte do seu processo criativo. Nas suas ilustrações, inventa espaços imaginários inspirados na botânica, nas ilustrações de história natural e na biologia marinha.

Esta reminiscência de objectos e lugares cria uma paisagem fantástica. Nos seus armários pessoais de maravilhas, encontramos reminiscências da infância, locais onde viajou ou viveu, referências ao folclore, têxteis e artesanato de diferentes partes do mundo.