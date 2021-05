Luxemburgo acolhe exposição e conferência sobre lusofonia

A Universidade de Belval, no sul do Luxemburgo, prepara-se para acolher, no próximo dia 5 de maio, a inauguração da exposição “Mundos da Lusofonia“.

Este evento, que além da exposição tem programadas diversas conferências, será transmitido na plataforma digital Webex e decorre no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa (UNESCO), da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP e da Presidência Rotativa da União Europeia.

No mesmo dia stão já confirmados os autores e artistas lusófonos Nathalie Afonso, Pedro Amaral, Ivo Siqueira de Melo e Sidney Serqueira. Uma exposição estará patente no Centro Camões, numa iniciativa da Embaixada de Portugal no Luxemburgo e do Instituto Camões tal como BOM DIA noticiou.

Descarregue aqui o programa completo.