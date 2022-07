Luxembourg City lança novo símbolo

O FC Luxembourg City anunciou na passada sexta-feira o novo emblema. O anúncio foi feito nas redes sociais, dirigido sobretudo aos membros do clube.

O clube deixou ainda o apelo a que os clubes de bairro não fossem esquecidos. “Não foi fácil fazer esta mudança, mas foi necessária para um novo impulso e para voltar a escrever uma página de história para este clube de bairro da Cidade do Luxemburgo”, lê-se no facebook do clube.

A alteração do logótipo estava prometida aos associados que estiveram na assembleia geral extraordinária da equipa. Soma-se também a promessa de “nunca esquecer os clubes e bairros da bela cidade”.

O clube é o Ex-RM Hamm Benfica, que mudou de nome para FC Luxembourg City também recentemente.