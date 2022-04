Luxair quer fim das máscaras nos seus aviões

A companhia aérea Luxair defendeu publicamente o fim da utilização de máscaras no interior das aeronaves, alegando que o sistema CovidCheck aliado à filtragem do ar das suas cabines torna as restantes restrições desnecessárias.

Ao Luxemburger Wort, a Luxair explicou que o regime CovidCheck, que se mantém em vigor, “já é suficiente” para gerar um sentimento de segurança nos passageiros.

“As máscaras são fonte de frustração entre os passageiros. Desde o início da pandemia da covid-19, a Luxair sempre defendeu a flexibilização das pesadas medidas e restrições aplicadas ao transporte aéreo, que considera serem um travão ao desejo dos viajantes de escapar e de criar uma certa ‘frustração’ entre os clientes”, pode ler-se naquela edição francesa.

A Luxair afirmou ainda que cumpre escrupulosamente as regras de filtragem do ar das suas cabines, fazendo-a de três em três minutos, o que permite uma renovação de 99.99%.