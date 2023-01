Luto em Portugal

Portugal vai cumprir um dia de luto pela morte de Bento XVI. Imediatamente surge a vanguarda esclarecida nacional, a protestar contra este luto decretado pelo Marcelo e a lembrar que Portugal é um Estado Laico.

Não há paciência para estes reboques de amibas.

Um Estado Laico não é um Estado Ateu, seus revolucionários de iPhone. Um Estado Laico não determina que uma religião não exista, nem nega que um Papa ou uma religião exerça influência sobre os cidadãos nacionais.

O luto decretado não é obrigatório, mas como é óbvio não é descabido. A única coisa descabida é negar a influência cristã no presente e sobretudo no passado do nosso país. Isso sim é digno de fundamentalismo religioso.

Portugal não nasceu com vocês, nem vai morrer com vocês. Os vossos antepassados criaram um dos países mais antigos do mundo, com uma cruz cristã nas vestes. Se não respeitam ninguém, ao menos respeitem os vossos antepassados.

Cristiano Santos