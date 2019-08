LusoSanté: Uma plataforma para profissionais da saúde lusófonos

Criada em setembro de 2015, a LusoSanté comemorou em setembro de 2018 o seu terceiro aniversário. Este projeto associativo pretende defender a voz dos profissionais de saúde que falam português e que trabalham na área da saúde nos cantões francófonos da Suíça.

A LusoSanté nasceu em 2015 fruto da união de um pequeno número de profissionais de saúde lusófonos que trabalham nos cantões helvéticos francófonos. “Existe um número considerável de profissionais de saúde lusófonos nesta área, contudo não existia nenhuma rede formal ou estrutura associativa que pudesse constituir uma plataforma de diálogo comum e de contacto regular”, disse em entrevista ao BOM DIA Bruna Matos, presidente da associação.

“Um dos principais objetivos da LusoSanté passa pela identificação dos profissionais de saúde lusófonos a trabalhar nos cantões francófonos, de forma a desenvolver um espírito de cooperação e de partilha de informações”, explica a presidente da LusoSanté que acredita que a estrutura “ajudará a uma maior integração quer dos próprios profissionais, quer da comunidade lusófona que recorre aos cuidados de saúde, pois julgamos existirem ainda dificuldades para alguns cidadãos de língua materna portuguesa na expressão em língua francesa e na compreensão do funcionamento do sistema de saúde suíço, bastante diferente do português”.

Os primeiros anos da LusoSanté foram dedicados à organização do funcionamento interno da associação, bem como ao desenvolvimento da página internet. “De seguida, iniciámos um processo de divulgação às autoridades portuguesas e à comunidade associativa, bem como de parceria com algumas entidades, nomeadamente com a Chambre de commerce d’industrie et de services Suisse-Portugal, sediada em Genebra, a revista Seletiva, e a associação Entraide Protestante Suisse (EPER)”, descreveu Bruna Matos.

Qualquer profissional de saúde lusófono dos cantões francófonos tornar sócio da LusoSanté através da página internet. “Qualquer profissional de saúde que fale português e que trabalhe num dos cantões francófonos pode inscrever-se, sendo a cotização anual de 50 francos suíços”, explica Bruna Matos que promete que a associação vai “desenvolver cada vez mais serviços dirigidos aos nossos sócios, nomeadamente na troca de experiências profissionais quer em solo helvético ou mesmo em Portugal ou noutro país lusófono”.

Um dos projetos da direção da associação é a organização do primeiro Fórum LusoSanté, que decorrerá no dia 2 de novembro de 2019 em Lausanne, no CHUV. “Contaremos com a participação de vários profissionais de saúde lusófonos (psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos de diversas especialidades, entre outros) e esperamos uma participação numerosa de profissionais de saúde e parceiros, mas também da comunidade lusófona. Um segundo projeto importante trata-se de um estudo de recenseamento dos profissionais de saúde lusófonos existentes na Suíça francófona, de forma a criar uma base de dados disponível publicamente de forma a facilitar o acesso dos residentes lusófonos aos profissionais de saúde que são capazes de interagir em português”, concluiu Bruna Matos.