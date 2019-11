LusoJornal: 15 anos ao serviço da comunidade portuguesa

Há 15 anos, quando foi lançado o projeto do LusoJornal muitos pensavam que, à imagem do que tinha acontecido com outros títulos, a sua vida seria curta e este projeto, por mais ambicioso que fosse, estava destinado ao insucesso.

Todos sabemos que o mundo da comunicação social na área das Comunidades portuguesas conheceu e conhece muitos exemplos de projetos efémeros pois é extremamente difícil fazer vingar, no tempo, este tipo de publicações.

Todos concordam, ou pelo menos deviam concordar, que é fundamental para uma Comunidade residente no estrangeiro ter, não apenas informação específica sobre a sua vida, mas sobretudo um jornal que lhe permita dar a conhecer a sua realidade, a sua vivência e as suas atividades.

Acresce que num país como a França em que muitos dizem que a nossa Comunidade é pouco visível, um órgão de comunicação social como o LusoJornal assume-se como um vetor fundamental para inverter essa realidade.

No plano pessoal, é meu dever reconhecer que o meu trabalho político como parlamentar ou como dirigente de uma estrutura política no estrangeiro beneficiou da divulgação, da análise e da crítica do LusoJornal para que o mesmo chegasse à população.

Para além destes considerandos, é interessante verificar que hoje a leitura do LusoJornal quer no formato papel quer no formato digital, tornou-se um hábito dos Portugueses que residem em França. Uma rotina que acabou por alterar a própria forma como muitos destes Portugueses entendiam a realidade da sua Comunidade.

Assim, no momento em que o LusoJornal celebra 15 anos, é fundamental que todos nós tenhamos consciência da importância e do papel que este órgão de comunicação social teve, tem e espero que continue a ter no futuro.

Não podemos estar sempre a lembrar que somos um milhão e meio de nacionais a residir em França, que temos uma rede empresarial franco-portuguesa de uma dimensão notável, que alcançamos um peso político que nos permite ter cerca de quatro mil eleitos de origem portuguesa e depois verificar que temos dificuldade em manter vivo um projeto que é essencial para todos os setores da vida da nossa Comunidade.

Já tive oportunidade de referir que a leitura do LusoJornal se tornou uma rotina. Muitas vezes, aqueles que leem as notícias que nele são publicadas não se apercebem de tudo o que é necessário para que um projeto como este esteja na rua todas as semanas. Como é habitual nas rotinas, só quando, por alguma razão as perdemos, é que nos apercebemos da importância que elas tinham nas nossas vidas.

Assim, considero que a sociedade deve acarinhar este projeto de comunicação social e mais do que estar a dar os parabéns ao jornal, prefiro enviar votos de muito sucesso no futuro, para bem dos seus leitores e, principalmente, para bem da Comunidade portuguesa em França.